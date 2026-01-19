地域医療機能推進機構（JCHO）北海道病院（以下、JCHO北海道病院）、プレシジョン、CEホールディングスの中核企業であるシーエスアイ、NTTドコモビジネスは1月19日、診察室の会話を起点に、音声認識から生成AIによるカルテ下書き作成、電子カルテ連携までを院内で一連に完結させる取り組みを開始したことを発表した。この取り組みは、厚生労働省「ICT機器を活用した勤務環境改善の先駆的取組をおこなうモデル医療機関調査支援事業