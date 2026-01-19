レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で17日に公開された動画に出演。2023年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で不調だった村上宗隆と話していたことを明かした。吉田正尚○WBC2023で不調だった村上宗隆と話していたことWBC2023のメキシコ戦、9回の最終打席にてフォアボールで出塁し不調だった村上宗隆につなぎ、「指差しポーズ」でエールを送ったことも話題となった吉田。渡部建(アンジャッ