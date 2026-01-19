ノルディックスキージャンプ女子の丸山希（２７＝北野建設）が、初出場となる夢舞台へ意気込みを語った。Ｗ杯女子個人第１９、２０戦が２０日と２１日に、山形・アリオンテック蔵王シャンツェ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０２メートル）で開催される。今季のＷ杯個人戦で５勝を挙げ、２月のミラノ・コルティナ五輪の代表入りが確実となっている丸山は１９日、山形市内で行われた記者会見に出席。「五輪での目標は金メダル獲得。五輪の