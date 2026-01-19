冬山への登山を予定されている方へ。長野県警察山岳遭難救助隊から、無事に下山するために必要な準備や心構えなど、注意喚起のメッセージが届いています。手袋を外さないと靴もアイゼンも履けない…これでは困ります入山前に、手袋を着けて練習しましょうまた八ヶ岳エリアでは「スマホ凍傷」という言葉もチラホラ県警救助隊員は凍傷防止でタッチペンを使ってスマホ操作します#無事下山#予備の手袋もお忘れなく#スマホ凍傷 (@NAGANO