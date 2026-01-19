学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「音大」はなんの略？「音大」はなんの略か知っていますか？答えは、漢字4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「音楽大学」を略した言葉でした！音大は、音楽・音楽学に関する単科大学のこと。授業の多くは音