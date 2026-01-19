高松南警察署 高松市の建設工事会社から、トラックから荷物が落下するのを防ぐ部品「あおり」を盗んだとして、1月19日、この会社の元従業員の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、丸亀市田村町の型枠大工の男(35)です。 警察によりますと男は、2025年6月初旬から10日午後8時20分ごろまでの間、高松市の建設工事会社の敷地に置いてあった、長さ2ｍ弱のトラックの「あおり」１個(時価約8万円相当)を盗んだ