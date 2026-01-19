岡山市役所 岡山市によりますと、1月19日、市内の幼稚園、小学校、中学校合わせて3つの施設で新たに32人がインフルエンザとみられる症状で欠席しました。このうち幼稚園と小学校が学年閉鎖(1月20日～22日まで)、中学校が学級閉鎖(1月20日～21日まで)の措置をとります。 これにより、今シーズン休校、学年閉鎖、学級閉鎖の措置をとった施設は372カ所になりました。昨シーズンの同じ時期に比べると5