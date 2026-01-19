「今、予定されています今度の衆議院選挙、私自身、不出馬を決めました」2月8日の投開票が見込まれる衆議院選挙を目前に、こう表明したのは自民党の菅義偉元首相（77）。1月17日に横浜市内で記者団の取材に応じ、衆院選に立候補せず政界を引退する理由について次のように語った。「現在、77歳であります。70代になってから、自分の政治家としての引き際というものを常に考えていました。前回の衆議院選挙のときにも悩んだ時期もあ