ボナムスが2025年秋に開催したオンラインオークション「The Movie Cars Collection」は、映画史に名を刻んだ車両を集めた特別なセールとして、世界中の車好きを惹きつけた。その中で異彩を放っていたのが、1989年にジーン・ウィンフィールドによって制作された「ポリス・クルーザー」である。これは単なる映画用プロップにとどまらず、実際にエンジンとドライブトレインを備えた実走行可能な車として構成された、きわめて特異な存