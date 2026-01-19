週明け１９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２８１．０６ポイント（１．０５％）安の２６５６３．９０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８６．３６ポイント（０．９４％）安の９１３４．４５ポイントと３日続落した。売買代金は２２５６億８８５０万香港ドル（約４兆５６７９億円）にやや縮小している（１６日は２５５０億７８６０万香港ドル）。投資家