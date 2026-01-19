150台限定で発売開始ステランティス・ジャパンは特別仕様車『プジョー3008GTハイブリッド・ブラックエディション』を、150台限定で発売開始した。価格は599万6000円となる。今回発表する『ブラックエディション』は、昨年7月に登場した新型3008初の特別仕様車。『300 GTハイブリッド』をベースに、ブラックの最高級ナッパレザーを使用したシートとフロントシートベンチレーション機能を追加している。150台限定のプジョー3008GTハ