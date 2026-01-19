タレントの新山千春（45）が19日までに、自身のSNSを更新。真剣に書道に打ち込む姿を披露した。【写真】「上手ですね」「千春さん素敵」真剣な顔つきで書道に励む新山千春新山は「書道!!通っています。書くことはもちろん、所作など学ばせていただくことがたくさんある空間。#習字 #書道」とつづり、背筋を伸ばし真剣な様子で筆を走らせる様子をとらえたカットを複数枚公開。この投稿にファンからは「素晴らしいです」「上手