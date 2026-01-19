九州の玄関口・福岡県には、豊かな自然や温泉、地元グルメを楽しめる個性豊かな道の駅が多数あります。観光やドライブの目的地として、県内外から多くの人が訪れています。All About ニュース編集部は10月3〜6日、全国20〜60代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、遠方からでも行きたいと思う「福岡県の道の駅」を紹介します！※本調査は全国250人を対象に実施したもので