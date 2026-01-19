バレーボールＳＶリーグ女子のアランマーレ山形は今週土曜日から二日間、県総合運動公園メインアリーナでクインシーズ刈谷との試合に臨みます。 【写真を見る】職員がユニフォーム姿で天童市役所がアランマーレ山形を応援！ 会場がある天童市では、試合を盛り上げようときょうから市役所で応援が始まりました。 今朝の、天童市役所。職員たちが身につけているのは、アランマ