陸上自衛隊神町駐屯地の隊員が、落としものとして預かった同僚隊員のワイヤレスイヤホンを届け出ることなく持ち続けていたとして、きょう付けで停職３０日の処分となりました。 停職３０日の処分を受けたのは、第２０普通科連隊の２９歳の３等陸曹です。 神町駐屯地によりますと、３等陸曹は２０２３年の２月、神町駐屯地内に落ちていたワイヤレスイヤホン（５千円相当）を別の隊員から預かったということです。 ３等陸曹は、こ