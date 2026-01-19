（自民党愛知県連会長 丹羽秀樹衆院議員）「一気に解散風が吹き荒れるようになってまいりまして」 【写真を見る】高市総理｢解散表明｣へ…東海地方の動きは？激戦区｢愛知10区｣の議員たちに直撃 前回の衆院選では立候補の3人が全員当選 突然の解散で東海地方にはどんな影響が？17日執行部会をひらいたのが自民党愛知県連。 （自民党愛知県連会長 丹羽秀樹衆院議員）「期間がない中で、われわれはできる限りの支度をして戦うだけ」