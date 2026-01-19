現在はサウジアラビアのアル・ナスルでプレーする英雄の大台到達が迫っている。1985年２月生まれで、来月に41歳となるクリスティアーノ・ロナウドは、今なお所属クラブとポルトガル代表でゴールを量産。積み重ねた得点数は959に上る。節目である1000ゴールが近付くなか、かつてポルトガル代表とマンチェスター・ユナイテッドでC・ロナウドと共闘したナニ氏が、英誌『FourFourTwo』のインタビューで大記録に言及。「1000ゴー