神戸大学は19日、元教員の男性が女子学生に繰り返しセクハラ行為をしたとして、諭旨解雇したと発表しました。諭旨解雇されたのは、神戸大学の元教員の男性（60代）です。大学によりますと男性教員はおととし、女子学生（20代）の体を触るなどのセクハラ行為を数か月間にわたって繰り返していたということです。女子学生は教員の授業の受講生で、セクハラ行為は教室や研究室など2人きりになる空間で行われていたとみられて