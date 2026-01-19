19日午前、大阪市西淀川区の住宅の浴槽内で男性が遺体で見つかりました。浴槽にはふたが閉められ、ふたの上には家財道具が置かれていて、警察は事件の可能性があるとみて捜査しています。19日午前10時ごろ、大阪市西淀川区の住宅で「新聞がたまっていて心配なので、確認してほしい」と、近隣住民から交番に申告がありました。警察によりますと、駆け付けた警察官が浴室の浴槽内で倒れている男性を発見し、その場で死亡が確認