大蛇が住民の頭をパクリ。京都府宮津市では無病息災を願う伝統行事が行われました。公民館から現れたのは、地元の人たちが前の日から藁で編み上げたという体長６ｍ、重さ５０ｋｇある大蛇です。「蛇綱」は京都府宮津市の今福地区で毎年１月１９日に行われている伝統行事で、一軒ずつ家をまわり住民の頭を噛んでいきます。蛇綱は、村に広がった疫病を鎮めようと江戸時代に始まり、藁の大蛇に頭を噛まれると一年を健康に過ご