物価の高騰が、長年、地域で受け継がれてきた特産品にも影響を与えています。兵庫県香美町の米地地区では、地元で受け継がれてきた「米地みそ」の仕込みが始まっています。冬の閑散期を利用して各家庭で造られてきた味噌は、４０年ほど前に婦人会が中心となり「米地みそ」として商品化されました。材料は、大豆と米と塩のみ、であっさりとした飽きのこない味が人気だそうです。（米地協業組合 八木章子組合長）「一応昔な