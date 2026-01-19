保育士の男(36)　ＳＮＳで知り合った１０代少年にみだらな行為の疑いで逮捕　サイバーパトロール捜査員が特定　「間違いありません」と認める　和歌山 MBSニュース

10代少年にみだらな行為、保育士の36歳男を逮捕 容疑を認める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 和歌山県保育士の男が、みだらな行為をしたとして逮捕された
  • SNSで知り合った10代の少年に18歳未満と知りながらみだらな行為をした疑い
  • サイバーパトロールの捜査員が書き込みを見つけ容疑者の特定に繋がった
記事を読む

おすすめ記事

  • ロッテ「クーリッシュ」公式Xが謝罪（画像はプレスリリースから）
    ロッテ「クーリッシュ」公式Xが謝罪「配慮を欠いた内容」　3Dプリンターで自作した「絞り口」を投稿→批判相次ぐ 2026年1月19日 20時37分
  • 【速報】「他人の家に入ったら高齢の男性が死んでいた」集合住宅の一室に高齢男性の遺体　通報の男を住居侵入容疑で現行犯逮捕　男性の死亡との関連捜査　大阪府警
    【速報】「他人の家に入ったら高齢の男性が死んでいた」集合住宅の一室に高齢男性の遺体　通報の男を住居侵入容疑で現行犯逮捕　男性の死亡との関連捜査　大阪府警 2026年1月19日 19時40分
  • （写真はイメージ。写真提供：Photo AC）
    父親の友人を名乗る男性から借りた理想的な物件。しかし引っ越し初日、内見では存在していなかった＜大きな金庫＞が置かれていた。中に入っていたのは… 2025年12月24日 6時30分
  • 寺田心（C）モデルプレス
    寺田心、1年で15kg増量・“激変ぶり”に驚きの声「急成長しててびっくり」身長は7歳から70cm以上伸ばす 2026年1月19日 16時28分
  • TBS NEWS DIG Powered by JNN
    【速報】高市総理「私自身の悲願」2年限定の飲食料品の消費税0% 今後設置の「国民会議」で検討を加速 2026年1月19日 18時22分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    3. 3. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    4. 4. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    5. 5. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    6. 6. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    7. 7. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ　警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
    8. 8. 中学生ら「エトミデート」使用か
    9. 9. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    10. 10. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    1. 11. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    2. 12. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
    3. 13. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    4. 14. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
    5. 15. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
    6. 16. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    7. 17. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    8. 18. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
    9. 19. 「中道」候補者公募 173人が応募
    10. 20. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    1. 1. 集合住宅に遺体 通報の男を逮捕
    2. 2. 高市氏悲願 飲食料品の消費税0%
    3. 3. 菅元首相と面会「ほぼ反応ない」
    4. 4. 20日から週末にかけ今季“最強・最長”寒波が襲来へ　警報級の大雪が5日以上続くおそれ、関東南部・東京でも雪の可能性
    5. 5. 中学生ら「エトミデート」使用か
    6. 6. 不登校のイメージを変える　群馬県が新名称を使用へ
    7. 7. 「中道」候補者公募 173人が応募
    8. 8. 侵入先で飼い犬撲殺か 22歳男
    9. 9. 年賀状1等当せん番号「455756」
    10. 10. 「交通費で頭が」教諭が情報漏洩
    1. 11. 保育士が少年にみだらな行為か
    2. 12. 【速報】高市総理「内閣総理大臣としての進退をかける」
    3. 13. 教諭が生徒の番号を消費者金融へ
    4. 14. 少年を海に突き落とす 動画拡散
    5. 15. 共通テスト“難化”で第1志望を変えるべき？ 「ここは踏みとどまって」河合塾主席研究員のアドバイス
    6. 16. 意外と知らないトヨタ城下町の闇
    7. 17. 中華包丁切りつけ 中国の男逮捕
    8. 18. 上野の双子パンダ 中国に出発へ
    9. 19. 群馬県渋川市のスーパーからコメ83袋＝400キロ超を盗んだ疑い 複数犯で販売目的の可能性も ベトナム国籍の男逮捕
    10. 20. 「能登ウヨ」被災者に罵詈雑言
    1. 1. 金庫に紙片「800万円 子の内臓」
    2. 2. 「女性用小便器」瞬く間に拡散
    3. 3. 愛子さまの着物「本当にお綺麗」
    4. 4. 高市氏「スパイ防止法制定急ぐ」
    5. 5. 赤ちゃんポスト 実名公表の思い
    6. 6. フィフィ「一切の関係を断った」
    7. 7. 橋下徹氏「ただちに実行すべき」
    8. 8. 山岳救助 請求される驚愕の費用
    9. 9. 高市首相「中道結成」を批判
    10. 10. 「白衣の勝ち組」婚活地獄に陥る
    1. 11. れいわを離党「除名に等しい」
    2. 12. トイレで倒れたか 布団横で死亡
    3. 13. ローソン店長刺殺したかつらの男
    4. 14. 志布志市志布志町志布志に行った
    5. 15. 高市首相 23日の衆院解散を表明
    6. 16. 松本剛明・元総務相、病気を理由に次期衆院選に出馬しない意向…後継は妻
    7. 17. 幹部ら100人以上集結 餅つき大会
    8. 18. 「市長リスペクト持って」と訴え
    9. 19. 顔に穴が…希少がんと闘う22歳
    10. 20. 道路「一般財源化」で始まった、国民不在の予算分捕り合戦【経済ジャーナリスト 町田徹の“眼”】
    1. 1. ベネズエラに莫大な鉱物資源
    2. 2. 男子高生を誘惑 韓で最悪の事件
    3. 3. 仏で摘発ラブドール購入者の素性
    4. 4. サメに襲われた少年を友人が救出
    5. 5. 中朝関係 気まずさが表れている?
    6. 6. 中国の変化に香港メディアが指摘
    7. 7. ウ マリウポリを「復興」と指摘
    8. 8. 6万年前の「最古の毒矢」発見
    9. 9. 欧州各国が報復関税など検討か
    10. 10. 機長と名乗る人物が脅迫投稿 韓
    1. 11. ゴキブリ駆除で庭が吹っ飛び呆然
    2. 12. 18人死亡の山火事 消火活動難航
    3. 13. 【グローバルリポート】 70年同盟のNATO、結局はゾンビ化か…トランプ大統領が正確に突いた限界（1）
    4. 14. 娘の密着指導に余念ない金正恩氏
    5. 15. 暴露が相次ぐイム・ソングン
    6. 16. スペイン　高速鉄道が脱線し別の高速鉄道に衝突…39人死亡、150人以上ケガ
    7. 17. レイプの被害者なのに投獄されるアフガニスタンの女性たち
    8. 18. いったいなぜ？アメリカ各地で馬の尻尾が盗まれる謎
    9. 19. 暑さに道路が溶けて車が動けなく
    10. 20. 冠水した道路を“遡上”する鮭、流れに逆らってするすると道路横断も。
    1. 1. IKEA2店同時閉店へ 悲しむ声続出
    2. 2. 一般参賀での「残酷な人気格差」
    3. 3. 日給1万3000円 眺めるだけの仕事
    4. 4. 「おじアタック」の成功確率
    5. 5. オレンジ自販機 ボロ儲けの理由
    6. 6. 富山県が世界の富裕層に注目?
    7. 7. 「0泊」JAL成田-デリー線が話題
    8. 8. 税務署が許さないタンス預金
    9. 9. 「選ばれる人」と「埋もれる人」
    10. 10. 定年=引退は古い? 定年後の仕事
    1. 11. USJに弁当持ち込むとどうなる?
    2. 12. 売上が一気に消えた中小企業
    3. 13. 1年後の物価「上がる」86％
    4. 14. プルデンシャル生命、記者会見へ
    5. 15. 与野党 消費減税掲げ始めたワケ
    6. 16. 海外で火をつけ、日本に逆輸入 アシックスの有力カンパニー・オニツカタイガーの復刻ブランド戦略
    7. 17. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
    8. 18. 内定につながる脇役の就活攻略書
    9. 19. 「床下・屋根裏」のヤバい実態
    10. 20. 「スキージャム勝山」改め「ＪＡＭ福井勝山マウンテンリゾート」…「通年型の高原リゾート地に」と４月から
    1. 1. ロッテ クーリッシュ公式Xが謝罪
    2. 2. Apple製品がAmazonでセールに
    3. 3. Googleが命名「Nano Banana」
    4. 4. 3COINSの「おすすめ家電」5選
    5. 5. 絶滅危惧種の大型コウモリ大量死
    6. 6. 京都府庁にLuup設置 公務で活用
    7. 7. TVアニメ「ブルーロック」のキャラクターボイス搭載「Zeeny Lights 3」コラボイヤフォン登場　エゴ剥き出しのセリフを録り下ろし！
    8. 8. 自転車に後付け 電動化キット
    9. 9. マッチングアプリ経由の転職増?
    10. 10. 【トレビアン】アマゾンで女性用ショーツのモデルの陰毛が？
    1. 11. 携帯電話向け広告の健全化へ協議会設立　DeNAなど3社
    2. 12. 日本で最も人気の無料ナビアプリ
    3. 13. iPhone向け大容量バッテリー登場
    4. 14. 日立、人間共生ロボット「EMIEW2」の探索・案内機能を開発
    5. 15. 4Kディスプレイ なぜ普及せず?
    6. 16. 郵便番号を…iPhone裏技に驚き
    7. 17. スマホの次はガラホ? 選ぶ利点
    8. 18. SIMフリースマホ 故障時の対応
    9. 19. Win 10更新でカウントダウン登場
    10. 20. ポケモンGO、身に覚えがない利用停止の一部を解除。非純正マップアプリに注意
    1. 1. ダメなんだ NHK相撲中継で物議
    2. 2. 観客が…大相撲の異例の光景に涙
    3. 3. J2藤枝MYFC監督 福岡と熱戦
    4. 4. 久保建英 太もも裏を負傷し搬送
    5. 5. 荻野貴司がチェコリーグに移籍
    6. 6. 37歳でMLBへ 渡米後の過酷な環境
    7. 7. 村上&岡本「差」がついた理由
    8. 8. SB東浜巨、FA宣言残留の舞台裏
    9. 9. 「体デカくね？」22歳行司に注目
    10. 10. 則本昂大の巨人入りに大物OBが喝
    1. 11. 呪いか…負傷者続出の森保J
    2. 12. 楽天・村林の壮絶死球に温情対応
    3. 13. ＣＳ開催方式変更で大筋合意　アドバンテージ扱いなど１２球団監督会議で説明へ　プロ野球実行委員会
    4. 14. インテル指揮官、CL全勝アーセナルを「欧州最強の1つ」と警戒も「負けるわけにはいかない」
    5. 15. ファン・ペルシの息子シャキールが監督である父の前でスーパーゴール2発も……　スパルタに敗れる。首位との勝ち点差は「16」
    6. 16. 楽天なら坂本勇人を取りかねない
    7. 17. 「ウマ娘」で再注目された名馬
    8. 18. 美ノ海 愛子さまの猫に親近感
    9. 19. 国技館で熱戦 米DJに視聴者騒然
    10. 20. トヨタ車体 ダカールラリー2台
    1. 1. 1年で15kg増量 寺田心に驚きの声
    2. 2. 「進退」をかける公明・斉藤代表、高市総理の「袂を分かつ」にどう回答？
    3. 3. 食品消費税ゼロに「あれ?」の声
    4. 4. 狩野英孝 先輩宅での失態で出禁
    5. 5. 中村鶴松容疑者「誠心誠意対応」
    6. 6. 苦手なCM「話し方も声も耳障り」
    7. 7. フィフィの「暴言ライブ」が炎上
    8. 8. ROTTENGRAFFTYドラマー・HIROSHI、活動休止を発表「アルコール依存症および肘に慢性痛を抱えており…」「長期にわたる治療・リハビリが必要」【本人コメント全文】
    9. 9. マツコが衝撃告白「びっくりするよ」自身が適温とするシャワーの温度にスタジオ悲鳴
    10. 10. 藤本美貴の夫婦SHOT「眩しい!」
    1. 11. 『ゴールデンカムイ』登場人物1人に焦点当てた本発売　第2弾は尾形・第3弾は鶴見
    2. 12. 「鬼滅の刃」興収390.8億円突破
    3. 13. 名作の予感 日曜劇場1話から怒涛
    4. 14. 木村くんは素晴らしい 山口絶賛
    5. 15. Mattの18kg減量 高額ぶりにあ然
    6. 16. 「重大な規約違反」で脱退を謝罪
    7. 17. 山口智子 ロンバケヒットに謝罪
    8. 18. 大原優乃のヤバさ全開 第2話騒然
    9. 19. 中川翔子 上海での出演が中止に
    10. 20. USJ、開業25周年記念プログラムが3・4スタート　ハリドリに周年記念ソング搭載【搭載曲・開催期間など】
    1. 1. 赤ちゃんポスト開設初日に…今は
    2. 2. 「不二家」の新業態が埼玉に
    3. 3. 早期流産「亡くなってよかった」
    4. 4. 経験人数500人 女性漫画家の人生
    5. 5. 大至急モスバーガーへ走れ 唸る
    6. 6. 海外出身 実は大物俳優の長男
    7. 7. 何この女 夫のラブホ不倫に怒り
    8. 8. 年賀はがきの当選番号が決定
    9. 9. 闘病中の漫画家に編集が珍助言
    10. 10. サンリオキャラがお寿司に変身
    1. 11. 遊び目的の男性が使う常套句
    2. 12. マック きのこの山&たけのこ里と
    3. 13. 歌舞伎界のプリンスが美しすぎる
    4. 14. 60代やめてよかったこだわり8選
    5. 15. 天秤座・女性の運勢 気になる点
    6. 16. 突然の乳がん宣告 日常が激変
    7. 17. 身近にある「抗酸化ミルク」
    8. 18. きょうや式・星座別攻略法 〜射手座の復活愛〜
    9. 19. 清楚な印象とは裏腹に。意外と「男慣れしてる女性」の特徴
    10. 20. 炭火ショコラがけサンドが贅沢