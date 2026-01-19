タレントのマツコ・デラックス（53）が19日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、入浴時の湯船の温度について語った。番組では、現役高校生が湯船に入る時の温度についてのアンケート調査の記事を紹介。フリップで示されたトップ10のうち、1位が40度で29.8％、2位が42度で21.7％、3位が41度で14.7％だった。自身の入浴温度について聞かれると、マツコは「9位なんだね。9位なんですよ。2.3％しかいない