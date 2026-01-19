◆大相撲初場所９日目（１９日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、小結・若元春（荒汐）に寄り切られ、２連敗で３敗に後退した。過去８勝２敗の相手に、もろ手突きでいったが、右を差せず、ずるずると土俵を割った。前日は、西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）の押しに、力を抜くようにして敗れた。左腕を気にしながら引き揚げ、先場所痛めた左肩に異変があったように見えた。「また明日集中して頑張ります」と話して