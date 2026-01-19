【モデルプレス＝2026/01/19】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）が4⽉に開催するドーム公演『JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁’』より、キービジュアルと日程詳細が発表された。4⽉8⽇、9⽇には東京ドーム、4⽉22⽇、23⽇には京セラドーム⼤阪にて開催される。【写真】JO1、活動終了の鶴房汐恩にメッセージ「これからも仲良くしていけたら」◆「JO1DER SHOW 2