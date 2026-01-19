兵庫県競馬は、1月20日から姫路競馬場での開催となる。3月12日までの期間中、5つの重賞レースを予定している。姫路競馬の開催にともない、園田競馬場ではレースは行わず、姫路競馬の場外発売のみを実施する。園田競馬場公式マスコットキャラクター「そのたん」（左）と、姫路競馬場公式マスコットキャラクター「ひめたん」（画像提供：兵庫県競馬組合）姫路競馬場の開門時刻は午前10時。JR・山陽電鉄姫路駅北側からは、競馬