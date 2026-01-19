兵庫県競馬組合は、2025年の成績を対象とした「令和7年優秀競走馬」を発表し、年度代表馬にはオケマル（牡3）を選出した。オケマルは盛本信春厩舎所属。姫路開催の兵庫若駒賞だけでなく、菊水賞、兵庫優駿、園田オータムトロフィーという園田のビッグタイトルを圧勝劇で制し、兵庫県競馬史上初となる無敗での三冠を達成（2024年から8戦8勝）。最優秀3歳中長距離馬との二冠を獲得した。オケマル（写真提供：兵庫県競馬組合）