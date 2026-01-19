通貨オプションボラティリティードル円１週間７．９％付近に低下政治リスク内包も低水準にとどまる USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.875.237.535.33 1MO8.615.567.695.84 3MO8.825.707.886.31 6MO9.076.048.166.89 9MO9.206.318.427.28 1YR9.276.518.577.55 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF