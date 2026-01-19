発泡スチロールに親しみをもってもらい、その有用性について興味を持って欲しいと、発泡スチロールを積み上げる新感覚のイベントが静岡県立裾野高校で行われました。先週、静岡･裾野市の高校生が挑戦したのは、発泡スチロールの箱を積み上げる新感覚のエンターテインメントゲーム「スタッキング ボックス」これは、発泡スチロールの製造工場などでスペースを有効活用するために、人力で