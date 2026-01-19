盈江県の密林で活動するスカイウォーカー・フーロックテナガザル。（２０２５年１２月３０日撮影、盈江＝新華社配信／尹以祜）【新華社昆明1月19日】中国雲南省徳宏ダイ族チンポー族自治州盈江（えいこう）県の密林でこのほど、研究者と写真家のチームが、国家1級保護野生動物であるスカイウォーカー・フーロックテナガザルの家族を追跡、記録し、餌探しや休息などの生活の様子を撮影することに成功した。同テナガザルは中