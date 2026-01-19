ボートレース尼崎の「スワンカップ」は3日目を終えた。切れ味鋭いターンで浜野斗馬（26＝香川）が優出を決めた。3日目8Rで5コースから捲り差しを決めて2着。得点率8.20で終えて優勝戦の勝負駆けに成功した。相棒の8号機は前節優出機。「ペラは出足寄りにだいぶ叩き変えて足はいいですね。特に合った状態なら出足が強烈です」とエンジンパワーを引き出している。24年には5Vを挙げたほどの逸材で決定力の高さが光る。「優勝戦