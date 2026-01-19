フリーエージェント（FA）権を使って巨人に移籍した松本剛外野手が19日、沖縄県伊江村で練習を公開し、今季の目標に全試合先発出場を掲げ「チームに欠かせない選手になりたい」と意気込んだ。2022年の首位打者も昨季は日本ハムで30安打、3盗塁に終わっただけに、目指す個人成績として130安打、15盗塁を設定した。速球に打ち負けないために、腕だけではなく体を使って打つ意識で練習する。打球に力を伝えやすい形を模索し「手が