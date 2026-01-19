去年7月、愛知県豊橋市のコンビニで起きた強盗事件で、18歳の男が逮捕されました。豊橋市に住む18歳の会社員の男は、去年7月31日、ローソン豊橋牛川通店で店員(当時46)に刃物を突きつけて「金を出せ」などと脅し、現金およそ14万5000円と、たばこ20箱を奪った疑いが持たれています。店員にケガはなく、男は走って逃げていましたが、店の防犯カメラ映像の解析などから特定されたということです。警察によりますと、男