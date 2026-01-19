ヒコロヒーが10年来の親友と一度距離を置いていたことを明かす場面があった。【写真】実は大親友！紅しょうが稲田とヒコロヒーのクリスマスパーティーの写真1月15日（木）に放送された『私が愛した地獄』では、ゲストに稲田の親友であるヒコロヒーが登場。番組MCのぺえ、RIHO（平成フラミンゴ）、稲田とともにトークを繰り広げた。同番組は他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トー