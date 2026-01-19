日本代表DF伊藤洋輝(バイエルン)は昨年11月22日、右足中足骨骨折による長期離脱から8か月ぶりの公式戦復帰を果たし、公式戦6試合のピッチに立って2025年を終えた。24年夏の受傷以降、合計3回にもわたった同じ箇所のケガを乗り越え、26年は上り調子で迎える2度目のW杯イヤー。今季好調を続ける名門バイエルンで飛躍を誓う伊藤の思いを聞いた。―ここまでの1年を振り返ってください。「ケガが続いて2月に復帰したけど、また代表明