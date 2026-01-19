イノバセルは２月２４日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して８４０万株の公募と７２万５３００株の売り出し、需要状況に応じて１３６万８７００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は２月１２日。同社は便失禁や尿失禁疾患などを対象とした再生医療等製品の開発及び製造、販売を手掛ける。主幹事は野村証券。 出所：MINKABU PRESS