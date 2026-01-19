ブロードエンタープライズがこの日の取引終了後、集計中の２５年１２月期単独業績について、売上高が従来予想の６０億円から７４億円（前の期比５７．５％増）へ、営業利益が９億５００万円から９億５０００万円（同２８．７％増）へ、純利益が４億円から４億５００万円（同１７．１％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表した。内装リノベーション「ＢＲＯ－ＲＯＯＭ」及び大規模修繕工事「ＢＲ