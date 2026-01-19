1月13日午後、李在明（イ・ジェミョン）大統領が奈良県を訪問し、高市早苗首相と2回目の日韓首脳会談を行った。昨年10月に慶州（キョンジュ）で開かれたアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を機に実現した第1回首脳会談から、約2カ月半ぶりに両国首脳が顔を合わせたことになる。【注目】「“強い首相”イメージに支持率高止まり」韓国が見た“高市ニッポン”この日の首脳会談に先立ち、高市首相は1日早く奈良に到着し、安倍