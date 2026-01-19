エレコムの雷ガード付き電源タップ「T-K6A-2630BK」が、Amazon.co.jpで11%OFFの1,690円で販売している。 6個口で3mのケーブル長、最大サージ電圧12,500Vの雷サージ吸収素子を内蔵したモデル。各差込口には個別スイッチが付いており、使わない機器の待機電力を個別に節約できる。差し込み口にはほこり防止シャッター付き。 エレコムによると、電源タップの寿命は使用環境にもよるが一般的に3