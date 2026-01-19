1月第2週の上昇率ランキングの上位は日本の半導体関連企業に投資するファンドとなりました。1位の「半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）」はアクティブファンド、2位の「野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）」と3位の「ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス」は日経半導体株指数（トータルリターン）を連動対象とするインデックスファンドです。 下落