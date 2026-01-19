ＧＲＣＳ [東証Ｇ] が1月19日大引け後(17:30)に決算を発表。25年11月期の連結最終損益は5億2700万円の赤字(前の期は1億1200万円の黒字)に転落したが、26年11月期は6700万円の黒字に回復する見通しとなった。 なお、前期末に9500万円の債務超過に陥った。 直近3ヵ月の実績である9-11月期(4Q)の連結最終損益は4億4200万円の赤字(前年同期は1億4500万円の黒字)に転落し、売上営業利益率は前年同期の6.4％→2.2％に大幅悪