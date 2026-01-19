運転士不足の解決に向けて、愛知県豊橋市で自動運転バスの実証走行が始まります。豊橋市で1月20日から始まる自動運転バスの実証走行は、豊橋鉄道渥美線の大清水駅周辺で、豊鉄バスが運行する1周10キロのルートで1日5回行われます。今回の自動運転はドライバーによる監視が必要な「レベル2」ですが、特定の条件下で全ての操作が自動化される「レベル4」の社会実装を目指していて、運転士不足などの課題解決に取り