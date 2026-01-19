タレントのホラン千秋が、19日放送のTBS系『Nスタ』（月〜金後3：49）に生出演。昨年3月末にメインキャスターを卒業した同番組に、コメンテーターとして久しぶりに登場した。【写真あり】Nスタカラーに大胆チェンジ！笑顔を浮かべるホラン千秋前番組『ゴゴスマ』とのクロストークで、石井亮次アナが井上貴博アナと並ぶホランの姿を見て驚き。ホランは笑顔を浮かべつつ、髪色について「Nスタカラーにしてきました」と声を弾ま