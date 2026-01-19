野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAの特別番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）の第3回が、きょう19日午後11時から放送。今回は池田の相方・純がゾンビ化するという前代未聞の展開が待ち受ける。【独占インタビュー動画】くっきー！＆ザコシ＆しずる池田＆川北茂澄＆松井ケムリ『MAD5』『MAD5』は、くっきー！とハリウッドザ