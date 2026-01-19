ボートレースびわこのG2「第69回秩父宮妃記念杯」は4日目を終えた。藤原啓史朗（35＝岡山）が4日目4Rを2コースから差して次位を守り、予選突破を決めた。スリットから出て行ったが伸び足は変わらずOK。「ターンがパッとしません」と序盤からの課題は残したが、準優は10Rの5号艇と外枠になって「今の伸び型で行きます」と足色的には最適となった。23年7月の当競走67回では無傷8連勝で初の特別競走を制した、いわば“大会男