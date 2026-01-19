´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤ÎÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¥µ¥ó¥³¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Çò¤¤ñ²¤ÎÅ·ÄÅÈÓ¤äÆÈÆÃ¤Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¤Î¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤°ì»®¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥íー¥«¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£40Ç¯°Ê¾å¡¢ÃÏ¸µ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ ¢£¸ÄÀ­Åª¤ÊÃæ²Ú¤Î¥íー¥«¥ë¥Á¥§ー¥ó ¿å¿§¤Î´ÇÈÄ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÃæ²ÚÎÁÍýÅ¹¡Ö¥µ¥ó¥³¥Ã¥¯¡×¡£¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¡¢Å¹¤Î³°¤Þ¤Ç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤­¤ë¿Íµ¤Å¹¤Ç¤¹¡£ ¸½ºß¡¢´ôÉì¸©Æâ¤Ë5