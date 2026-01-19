女優山口智子（61）が、18日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。表舞台に出なかった時期について語った。96年の人気ドラマ「ロングバケーション」で木村拓哉（53）とダブル主演した。「月曜日にOLが街から消える」「ドラマの影響で男性がピアノを習い始める」、と、社会現象にまでなった。そのことについて山口は「もう、本当に申し訳ございません、という思いしかないです」と話した。「みなさまが面白いと言