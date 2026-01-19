大相撲初場所９日目（１９日、東京・両国国技館）、大関経験者の幕内朝乃山（３１＝高砂）が幕内翔猿（３３＝追手風）を力強く寄り切って６勝目（３敗）を挙げた。取組後は「（前日は）自分の中では今場所一番ふがいない相撲。自分自身に腹立たしい気持ちがあった。引きずることなく、しっかり前に出ることができた。これが自分の相撲。ここまでにいろんなことがあった。負けたら悔しいけど、今までの経験に比べれば…。それを