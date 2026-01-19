ソフトバンクの柳田悠岐外野手（３７）が１９日、大分・佐伯市で自主トレを公開した。「危機感がある」と語るプロ１６年目を迎えた３７歳。直近２シーズンは立て続けに長期離脱を余儀なくされ、不完全燃焼に終わった。このオフは「特に重点的にハムストリングのトレーニングをやっている」と明かすように、ケガをしない体づくりが一つのテーマ。「試合に出てナンボ。試合に出れば打てるっていう自分の中で自信はある」。この日