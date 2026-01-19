１７日で阪神・淡路大震災から３１年となった神戸市は、２０２４年１月１日に発生した石川県能登地方を震源とする地震の被災者を支援するため実施した「令和６年能登半島地震災害救援募金」の最終実績額が７５２８万７２８０円になったことを１６日までに発表した。募金受付期間は２０２４年１月５日から２０２５年１１月２８日で、寄付件数は１０７４件だった。寄付金は４回に分けて日本赤十字社本社が開設する被災地４県（石